الهيئة المؤقتة لنادي الطلبة تكسب التمييز وتنجح في البقاء

شفق نيوز/ نقضت محكمة النزاعات الرياضية، يوم الاربعاء، القرار الاولي للشكوى المقدمة من قبل عضو الهيئة الادارية السابقة لنادي الطلبة الرياضي حيدر عبد الرزاق، ضد الهيئة المؤقتة الحالية.

واكدت المحكمة في قرارها الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بعد تمييز القرار الاولي، سلامة وشرعية إجراءات انتخابات الهيئة المؤقتة لإدارة نادي الطلبة، وان لها الحق في مواصلة عملها بإدارة النادي.

وكان عضو الهيئة الادارية السابقة حيدر عبد الرزاق، قد كسب قضيته التي رفعها في المحكمة الرياضية ضد الهيئة المؤقتة والتي ادعى فيها عدم أحقيتها بإدارة النادي، مؤشراً خروقاً بعد حلها الإدارة السابقة.