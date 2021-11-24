سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الهيئة المؤقتة لنادي الطلبة تكسب التمييز وتنجح في البقاء

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-24T12:38:58+0000
الهيئة المؤقتة لنادي الطلبة تكسب التمييز وتنجح في البقاء

شفق نيوز/ نقضت محكمة النزاعات الرياضية، يوم الاربعاء، القرار الاولي للشكوى المقدمة من قبل عضو الهيئة الادارية السابقة لنادي الطلبة الرياضي حيدر عبد الرزاق، ضد الهيئة المؤقتة الحالية.

واكدت المحكمة في قرارها الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بعد تمييز القرار الاولي، سلامة وشرعية إجراءات انتخابات الهيئة المؤقتة لإدارة نادي الطلبة، وان لها الحق في مواصلة عملها بإدارة النادي.

وكان عضو الهيئة الادارية السابقة حيدر عبد الرزاق، قد كسب قضيته التي رفعها في المحكمة الرياضية ضد الهيئة المؤقتة والتي ادعى فيها عدم أحقيتها بإدارة النادي، مؤشراً خروقاً بعد حلها الإدارة السابقة.

related

6 من لاعبي الطلبة يرفعون دعوى ضد النادي ويحيى علوان مطلوب للشهادة

Date: 2021-09-20 12:33:28
6 من لاعبي الطلبة يرفعون دعوى ضد النادي ويحيى علوان مطلوب للشهادة

الطلبة يبدأ تعاقداته مع لاعبين من السماوة وادارة النجف ترفض استقالة رئيسها

Date: 2021-07-29 13:27:14
الطلبة يبدأ تعاقداته مع لاعبين من السماوة وادارة النجف ترفض استقالة رئيسها

الطلبة تسمي وميض خضر مشرفا لفريقها الكروي

Date: 2019-10-14 09:51:34
الطلبة تسمي وميض خضر مشرفا لفريقها الكروي

الطلبة تعلن انتهاء محنة محترف يمني كان يأكل "الفلافل" يومياً

Date: 2021-02-20 19:01:21
الطلبة تعلن انتهاء محنة محترف يمني كان يأكل "الفلافل" يومياً

لاعب في نادي الطلبة يتنازل عن 400 مليون دينار لصالح فريقه ويدعو اللاعبين لإنقاذ النادي

Date: 2021-11-01 09:03:57
لاعب في نادي الطلبة يتنازل عن 400 مليون دينار لصالح فريقه ويدعو اللاعبين لإنقاذ النادي

الطلبة يقلب الطاولة على القاسم ويعود بالنقاط الثلاثة الى بغداد

Date: 2021-03-20 12:38:35
الطلبة يقلب الطاولة على القاسم ويعود بالنقاط الثلاثة الى بغداد

الشرطة يخطف أول ثلاث نقاط على حساب الطلبة في انطلاق الدوري الممتاز

Date: 2021-09-20 18:13:24
الشرطة يخطف أول ثلاث نقاط على حساب الطلبة في انطلاق الدوري الممتاز

خلفا لثائر جسام.. قحطان جثير مدربا للطلبة

Date: 2021-08-01 09:00:31
خلفا لثائر جسام.. قحطان جثير مدربا للطلبة