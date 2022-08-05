الهيئة المؤقتة للجوية مستغربة قرار وزارة الرياضة: مؤامرة لزعزعة استقرار النادي

شفق نيوز/ أعربت الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية، بقيادة الفريق الطيار شهاب جاهد علي، يوم الجمعة، عن استغرابها بشأن ما ورد بتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بأمر من وزارة الشباب والرياضة، معتبرة ذلك "مؤامرة" تهدف إلى زعزعة استقرار النادي.

وأوضحت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأمر الوزاري صدر بشأن عدم صحة إجراءات إقامة المؤتمر الاستثنائي، وليس المؤتمر الانتخابي في قيادة القوة الجوية في 30/5/2022".

وأضافت أن "هذا الأمر جاء بسبب أن صدور مثل هكذا امر وزاري وملحق بامر اداري يعد تعدي صريح وصارخ للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية ويدل على ضعف الامكانيات الادارية القانونية من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة التي أصبحت تنعكس سلبا على المؤسسات الرياضية ومنها الاندية، كونها ليس لها الصلاحيات المخولة لها في قانون وزارة الشباب والرياضة رقم (25) لسنة 2011 من التدخل في الشؤون الداخلية للأندية".

وأشارت الهيئة المؤقتة للقوة الجوية، إلى أن "ذلك جاء في القرار القضائي ذي العدد (21/محكمة رياضية /2017) وهذا القرار القضائي واحد من 12 قرار صدر من المحاكم العراقية ضد تجاوزات وزارة الشباب ابتداء من نادي الدغارة ونادي الشباب وغيرهم"، مردفة بالقول: "دعونا نعطي درسا في فقه القانون لمسؤولي وزارة الشباب".

وكانت وزارة الشباب والرياضة العراقية، قد ألغت بقرار صدر عنها قبل يومين، انتخابات الهيئتين المؤقتتين لنادي القوة الجوية، الأولى برئاسة شهاب جاهد، والثانية برئاسة سمير كاظم.