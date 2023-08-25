الهيئة العامة لنادي كربلاء تجدد ثقتها بإدارة النادي

شفق نيوز/ جددت الهيئة الإدارية لنادي كربلاء، اليوم الجمعة، ثقتها بإدارة النادي بعد انتخابات سرية، فيما تم اختيار المحافظ نصيف الخطابي رئيساً فخرياً للنادي.

وأقيم المؤتمر الانتخابي بإشراف لجنة مؤلفة من باسم جمال رئيساً وعضوية كل: من فراس كاظم، ونشأت عزيز، واسعد ارزيج، والقانوني علاء جبار يوسف، وسعد عبد الحميد رئيس فرع اللجنة الاولمبية في محافظة كربلاء.

وسبق اجراء الانتخابات، قيام رئيس الهيئة الادارية لنادي كربلاء احمد هدام بحل ادارة النادي.

وجرت عملية الاقتراع السري لأعضاء الهيئة العامة الحاضرين في المؤتمر وفقاً لقانون الأندية رقم 18لسنة 1986 وتعديله لسنة 1988 .

واسفرت الانتخابات عن تجديد الثقة بالهيئة الادارية لنادي كربلاء برئاسة احمد هدام، وعضوية عبد الامير هويدي، ووليد حسين وحسين الشحماني، ومؤيد عبيس، واحمد عباس الطرفي، وحسنين عبد عون.

وعقدت الهيئة الادارية الحديدة اول اجتماع لها فور انتهاء الانتخابات وقررت تسمية محافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي رئيساً فخرياً وذلك تثميناً لدعمه لنادي كربلاء.