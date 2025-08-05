الهيئة العامة لنادي الشرطة تنتخب إدارتها الجديدة

شفق نيوز- بغداد

أقام نادي الشرطة الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمره الانتخابي لاختيار هيئة إدارية جديدة، وذلك في قاعة قرطبة بفندق المنصور ميليا وسط بغداد.

وجرت الانتخابات بإشراف اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، استناداً إلى أحكام قانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986، وتعديله رقم 37 لسنة 1988.

وأسفرت النتائج الرسمية عن فوز عشرة أعضاء بثقة الجمعية العمومية لنادي الشرطة وهم:

عبد الحليم فاهم، وعلي الشحماني، وعدي طارق، وغالب الزاملي، وتحسين الياسري، وعلاء بحر العلوم، ومصطفى جبار علك، وإحسان الدراجي، ووهاب الطائي، وحسين سبهان، فيما كان الاحتياط الأول غازي فيصل.

وستقود التشكيلة الجديدة نادي الشرطة الرياضي لأربع سنوات مقبلة.