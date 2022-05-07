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الهيئة العامة لنادي الديوانية تعزل العنكوشي والاخير: درجال وراء إقالتي

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-07T09:42:20+0000
الهيئة العامة لنادي الديوانية تعزل العنكوشي والاخير: درجال وراء إقالتي

شفق نيوز/ قررت الهيئة العامة لنادي الديوانية سحب الثقة  عن ادارة النادي ورئيسه حسين العنكوشي، فيما انتخبت هيئة مؤقتة لادارة النادي.

وقال العنكوشي لوكالة شفق نيوز؛ اجتمع اليوم عدد من أعضاء الهيئة  العامة بدون حضور اللجنة الاولمبية او تحديد اعلان او تبليغ عنه، متهما وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بدعم هذه الخطوة من خلال إرسال ممثل عن الوزارة. 

وأضاف العنكوشي؛ أن الاجتماع غير قانوني بسبب عدم اكتمال النصاب حيث حضر 27 شخصا فقط، بينما عدد اعضاء الهيئة العامه هو  129 عضوا.

وتابع؛ أن القرار سياسي يقوده درجال مستغلا منصبه كوزير حالي في الحكومة العراقية ويتدخل ضد اي نادي يعارض توجهاته وسياساته.

اما فيما يخص الديون المتراكمة على النادي أكد العنكوشي؛ أنه لا توجد اية ديون على النادي حتى ولو دينار واحد وغير مطلوب اطلاقا وما يثار عار عن الصحة.

وعن موقف الهيئة العامة من إدارة العنكوشي للنادي؛ قال: ليس كل الهيئة العامة بل جزء منهم يقف مع المعترضين وبدفع من وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد عدنان درجال .

وختم العنكوشي بالقول: إن وزير الشباب والرياضية يحاول جاهدا التدخل ضد رئيس نادي منتخب وحتى المحكمة أيدت صحة انتخابه ويحاول جاهدا ابعادي والسبب هو عدم قبولي لسياسته.  

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