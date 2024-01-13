الهيئة العامة لنادي الحدود تنتخب هيئة ادارية جديدة وفؤاد ناصر رئيساً

شفق نيوز/ شهدت قاعة المركز الثقافي النفطي في العاصمة بغداد، اليوم السبت، انطلاق المؤتمر الانتخابي لنادي الحدود الرياضي لاختيار هيئة ادارية جديدة لقيادة النادي للسنوات الأربع المقبلة، فيما تم اختيار فؤاد ناصر الركابي رئيساً.

وجرت الانتخابات وفق قانون الأندية رقم 18 لسنة 1986 ، وبحضور أعضاء الهيئة العامة للنادي، وممثل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية خليل ياسين.

وجرى خلال المؤتمر قراءة التقريرين الإداري والمالي للهيئة الإدارية، والتي نالت موافقة الهيئة العامة بعد التصويت عليهما بالإجماع.

ثم بدأت عملية التصويت لاختيار أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة، والتي تمخضت عن فوز فؤاد ناصر الركابي وصفاء عباس وحازم تيموز وأحمد كاظم وعلي باسم وبتول عزيز وعماد وطن ومحمد جاسم ووسام الدين علاء.

ثم أقيم اجتماعاً مغلقاً للهيئة الإدارية الفائزة تم خلالها التوافق على المناصب الأربعة وعضوية الادارة، حيث تم تسمية فؤاد ناصر الركابي رئيساً، وصفاء عباس نائباً للرئيس، وحازم تيموز اميناً للسر، واحمد كاظم اميناً مالياً، وبقية الفائزين بعضوية الهيئة الإدارية الجديدة .