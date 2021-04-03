الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي تصوت على مطالبها بحضور ممثلي "الآسيوي"

شفق نيوز/ صوتت الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي، يوم السبت، على المطالب التي تقدم بها أعضاء في الهيئة العامة للاتحاد خلال الاجتماع مع ممثلي الاتحاد الآسيوي.

وبحسب ما علمت به وكالة شفق نيوز؛ أن المطالب تضمنت؛ اقامة انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد العراقي لكرة القدم وفق نظام 2017.

كما تضمنت تأجيل المناقشة والتعديل والمصادقة على النظام الأساسي للاتحادات الفرعية وإجراء انتخاباتها بعد انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وجاء في المطالب أيضا؛ تشكيل لجنة انتخابات وكذلك لجنة استئناف مستقلتين من خارج أعضاء الهيئة التطبيعية تصوت عليها الهيئة العامة وذلك لضمان حيادية الانتخابات.

وتم التصويت على عدم تأجيل موعد الانتخابات الذي حدده الاتحاد الدولي في رسالته الأخيرة في الثلاثين من حزيران المقبل، وعقدها في موعدها المقرر.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن التصويت تم من قبل 14 ناديا من مجموع (20) نادياً من أندية الدرجة الممتازة، و14 ناديا من مجموع (15) نادياً من اندية الدرجة الاولى، و 15 اتحادا فرعيا من أصل (17) صوتا.