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الهيئة العامة لاتحاد الفروسية تنتخب ادارة جديدة

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-30T15:14:35+0000
الهيئة العامة لاتحاد الفروسية تنتخب ادارة جديدة

شفق نيوز / شهدت العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، انتخابات اتحاد الفروسية العراقي لاختيار هيئة ادارية جديدة سسنوات الاربع المقبلة.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الانتخابات جرت في فندق بابل في العاصمة بغداد، وأسفرت نتائجها عن فوز عقيل مفتن رئيساً للاتحاد، ورائد كاظم الحداد نائباً أول، وأحمد عبد الجبار نائباً ثانياً، وستة أعضاء هم زيد علي، ومصطفى عبد الكريم، و عبد الحليم محمود، ونبيل مطلك، وضاحي محمد، وبيداء منيب".

وأضاف الاتحاد أن " من ضمن حضور انتخابات الاتحاد، الأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبدالحميد، والأمين المالي للجنة الأولمبية أحمد صبري، ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي".

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