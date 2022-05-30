الهيئة العامة تقبل استقالة رئيس نادي القوة الجوية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الاثنين، قبول استقالة رئيس النادي وعضواً آخر في الإدارة، وإعادة النادي إلى مقره السابق.

وذكرت الهيئة العامة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها عقدت اجتماعاً تداولياً بحضور 209 من أعضائها في قاعة المهندسين بشارع فلسطين وسط العاصمة بغداد، واتخذت قراراً بقبول استقالة رئيس الهيئة الادارية للنادي الفريق الطيار شهاب جاهد علي، وعضو الإدارة الكابتن علي زغير، وإعادة مقر النادي من منطقة الغزالية شمال غربي بغداد إلى مقره القديم في شارع فلسطين.

وقررت الهيئة أيضاً إنهاء خدمات المشاور القانوني لنادي القوة الجوية الرياضي علي فاضل البديري، وإلغاء استثمار قطعة الارض التابعة للنادي في منطقة الحبيبية شرقي بغداد.

وحددت يوم 11 حزيران/ يونيو المقبل موعداً لإجراء انتخابات تكميلية للهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية.

وكان رئيس رئيس نادي القوة الجوية شهاب جاهد، وعضو الادارة علي زغير، وامين سر النادي محمد صوب الله، قدموا يوم الاحد (22 ايار الجاري) استقالاتهم رسمياً بعد تدهور نتائج الفريق على الصعيد المحلي والآسيوي.

واعلن رئيس نادي القوة الجوية، شهاب جاهد، يوم امس الاول السبت، انه ينوي عقد مؤتمر استثنائي للهيئة العامة للنادي، يوم الاثنين المقبل (اليوم)، على قاعة مقر قيادة القوة الجوية، بعد استحصال الموافقات الأصولية، وقال إنه سيشهد حل الهيئة الإدارية للنادي، واختيار هيئة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، والتحضير لإقامة انتخابات جديدة.

ويوم امس الاحد أكد عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، هيثم كاظم، أن الهيئتين الإدارية والعامة، لا "تعترف" بالمؤتمر الذي سيعقد في قيادة القوة الجوية، بقيادة رئيس النادي وأمين سرّه المستقيلين.

وقال كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة التي تضم الهيئة الإدارية والعامة الرسمية، ستعقد مؤتمراً في قاعة المهندسين بشارع فلسطين شرقي بغداد، بنفس وقت انعقاد مؤتمر (الفساد)"، على حد قوله.