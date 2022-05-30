سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الهيئة العامة تقبل استقالة رئيس نادي القوة الجوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-30T10:23:01+0000
الهيئة العامة تقبل استقالة رئيس نادي القوة الجوية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الاثنين، قبول استقالة رئيس النادي وعضواً آخر في الإدارة، وإعادة النادي إلى مقره السابق.

وذكرت الهيئة العامة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها عقدت اجتماعاً تداولياً بحضور 209 من أعضائها في قاعة المهندسين بشارع فلسطين وسط العاصمة بغداد، واتخذت قراراً بقبول استقالة رئيس الهيئة الادارية للنادي الفريق الطيار شهاب جاهد علي، وعضو الإدارة الكابتن علي زغير، وإعادة مقر النادي من منطقة الغزالية شمال غربي بغداد إلى مقره القديم في شارع فلسطين.

وقررت الهيئة أيضاً إنهاء خدمات المشاور القانوني لنادي القوة الجوية الرياضي علي فاضل البديري، وإلغاء استثمار قطعة الارض التابعة للنادي في منطقة الحبيبية شرقي بغداد.

وحددت يوم 11 حزيران/ يونيو المقبل موعداً لإجراء انتخابات تكميلية للهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية.

وكان رئيس رئيس نادي القوة الجوية شهاب جاهد، وعضو الادارة علي زغير، وامين سر النادي محمد صوب الله، قدموا يوم الاحد (22 ايار الجاري) استقالاتهم رسمياً بعد تدهور نتائج الفريق على الصعيد المحلي والآسيوي.

واعلن رئيس نادي القوة الجوية، شهاب جاهد، يوم امس الاول السبت، انه ينوي عقد مؤتمر استثنائي للهيئة العامة للنادي، يوم الاثنين المقبل (اليوم)، على قاعة مقر قيادة القوة الجوية، بعد استحصال الموافقات الأصولية، وقال إنه سيشهد حل الهيئة الإدارية للنادي، واختيار هيئة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، والتحضير لإقامة انتخابات جديدة.

ويوم امس الاحد أكد عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، هيثم كاظم، أن الهيئتين الإدارية والعامة، لا "تعترف" بالمؤتمر الذي سيعقد في قيادة القوة الجوية، بقيادة رئيس النادي وأمين سرّه المستقيلين.

وقال كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة التي تضم الهيئة الإدارية والعامة  الرسمية، ستعقد مؤتمراً في قاعة المهندسين بشارع فلسطين شرقي بغداد، بنفس وقت انعقاد مؤتمر (الفساد)"، على حد قوله.

related

جدل في القوة الجوية.. الادارة تقرر شطب مئات الأعضاء بسبب "3" آلاف دينار

Date: 2021-11-23 10:40:48
جدل في القوة الجوية.. الادارة تقرر شطب مئات الأعضاء بسبب "3" آلاف دينار

قمة الدوري الممتاز.. مخاوف من مدربي الزوراء والقوة الجوية و إدارتا الناديين: متمسكون بـ"شنيشل" و"عبد الامير"

Date: 2022-01-11 08:15:46
قمة الدوري الممتاز.. مخاوف من مدربي الزوراء والقوة الجوية و إدارتا الناديين: متمسكون بـ"شنيشل" و"عبد الامير"

استقالات تعصف بأعلى هرم القوة الجوية.. هيثم كاظم: لن نقبل استقالة الثلاثي المؤثر

Date: 2022-05-22 20:22:18
استقالات تعصف بأعلى هرم القوة الجوية.. هيثم كاظم: لن نقبل استقالة الثلاثي المؤثر

ما حقيقة إحالة قائد القوة الجوية الى المحكمة العسكرية؟

Date: 2019-10-01 19:35:59
ما حقيقة إحالة قائد القوة الجوية الى المحكمة العسكرية؟

ادارة الجوية تعقد اجتماعاً حاسماً مع اوديشو.. مصدر يكشف "مبلغ" الخلاف

Date: 2019-07-26 14:34:22
ادارة الجوية تعقد اجتماعاً حاسماً مع اوديشو.. مصدر يكشف "مبلغ" الخلاف

النوارس يرمون منديل الدوري العراقي لصالح الصقور وعيونهم على "الكأس"

Date: 2021-06-24 07:17:12
النوارس يرمون منديل الدوري العراقي لصالح الصقور وعيونهم على "الكأس"

القوة الجوية يتوج بلقب بطولة كأس العراق للمرة 12

Date: 2021-07-19 19:39:06
القوة الجوية يتوج بلقب بطولة كأس العراق للمرة 12

السعودية تصدم وفد القوة الجوية بسبب أربعة مسيحيين

Date: 2021-04-06 06:27:15
السعودية تصدم وفد القوة الجوية بسبب أربعة مسيحيين