الهيئة التطبيعية بانتظار موافقة أمانة بغداد لبناء مقر جديد لاتحاد كرة القدم

شفق نيوز/ أعلن رئيس الهيئة التطبيعية أياد بنيان، يوم السبت، أنهم بانتظار الموافقات الإدارية من أمانة بغداد للمباشرة ببناء المقر الجديد للاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقال بنيان لوكالة شفق نيوز، إن الهيئة التطبيعية "تسلمت منحة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لانشاء مقر جديد يليق باتحاد الكرة العراقي، وحالياً ننتظر موافقات امانة بغداد التي ابدت تعاونها الجاد بهذا الشأن لتخصيص المساحة الكافية للبدء بإنشاء المشروع".

وبين ان "المخطط وضع للمقر الجديد ويشمل مقراً محترماً وثلاثة الى اربعة ملاعب وملحقات اضافية اخرى تليق بكرتنا".

يذكر ان المقر الحالي للاتحاد العراقي لكرة القدم يقع بالقرب من ملعب الشعب الدولي ضمن اطار حدود وزارة الشباب والرياضة في منطقة زيونة ببغداد.