الهيئة الادارية المؤقتة لنادي القوة الجوية تعود لعملها بقرار قضائي

شفق نيوز/ أعلن الناطق الإعلامي باسم نادي القوة الجوية الرياضي، علاء محمد، يوم الخميس، عن صدور أمر قضائي يقضي بعودة الهيئة الإدارية المؤقتة إلى مزاولة عملها.

وقال محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة التمييز الاتحادية ألغت القرار الصادر بتاريخ 11/ 12/ 2022 من قبل محكمة بداءة الرصافة، بخصوص الغاء الامر الاداري الصادر من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية القاضي بتشكيل هيئة مؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي".

وأوضح أن "الهيئة الادارية المؤقتة لنادي القوة الجوية التي تشكلت بتاريخ 19/9/2022 عادت لمزاولة عملها بشكل قانوني، فضلا عن تحديد موعد للانتخابات خلال الأيام المقبلة لاختيار هيئة ادارية جديدة لمدة اربع سنوات".

وكانت محكمة بداءة الرصافة، قررت إلغاء الأمر الإداري الصادر من اللجنة الأولمبية العراقية بتعيين الهيئة المؤقتة الحالية لنادي القوة الجوية برئاسة الفريق الركن عماد الزهيري.