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الهيئة الادارية الجديدة لنادي اربيل تعقد أول اجتماعاتها وتسمّي الرئيس ونائبيه

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-09T13:35:53+0000
الهيئة الادارية الجديدة لنادي اربيل تعقد أول اجتماعاتها وتسمّي الرئيس ونائبيه

شفق نيوز/ عقدت الهيئة الادارية الجديدة لنادي اربيل الرياضي، يوم الثلاثاء، أول اجتماع لها لتسمية الرئيس ونائبيه الجدد للنادي.

وقال المنسق الاعلامي لنادي اربيل، ريبين رمزي، لوكالة شفق نيوز، ان الهيئة الادارية الجديدة عقدت اليوم أول اجتماعاتها بحضور محافظ اربيل اوميد خوشناو، ونائب مدير عام الرياضة في المحافظة محمود عزيز.

واضاف انه تمت تسمية وليد عرب رئيساً للنادي، وصلاح الدين سيامند نائباً اول للرئيس، محمد خوشناو نائب ثاني، وطه قادر أمينا للسر، وئالا ديدوان امينا ماليا، واحمد شكور، وديدار حامد، وموفق يونس اعضاء في الهيئة الادارية الجديدة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن رئيس نادي اربيل الرياضي عبد الله مجيد، تنازله عن رئاسة النادي دون أن يوضح الأسباب التي دفعته لذلك.

وقال مجيد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ ان "نادي اربيل ليس ملكاً لأحد وإنما هو ملك من يخدمونه"، مضيفا "لدي اسبابي للتنازل عن هذا المنصب، وايضا من اجل افساح المجال امام الاخرين ونتمنى ان تكون النتائج جيدة خلال الفترة القادمة".

يذكر أن عبدالله مجيد ترأس نادي اربيل الرياضي لمدة 16 عاما.

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