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الهولندي “ديك ادفوكات” مدربا للمنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-31T15:57:43+0000
الهولندي “ديك ادفوكات” مدربا للمنتخب العراقي

شفق نيوز/ اعلنت الهيأة التطبيعية، يوم السبت، عن تعاقدها رسميا مع المدرب الهولندي ديك ادفوكات لقيادة المنتخب العراقي لكرة القدم في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم.

الهولندي أدفوكات ذو الـ74 عاما قرر التراجع عن قرار اعتزاله التدريب الذي أعلنه قبل عام.

ادفوكات مثل 10 اندية لاعبا في خط الوسط في بلدان امريكا و هولندا وبلجيكا .

حقق هذا المدرب عدة ألقاب على المستوى التدريبي مع الاندية التي دربها، وأبرز تلك الانجازات : الدوري الأوروبي والدوري الاسكتلندي، إضافة للروسي، كما فاز بكأس السوبر الأوروبية، وكأس هولندا واسكتلندا.

ترتيبه 356 عالميا حسب آخر مهمة تدريبية له عام 2019.

ولم يدخل ضمن تصنيف المدربين العالميين في سنتين 2020 و 2021 بسبب اعتزاله التدريب.

ونجح الوفد العراقي برئاسة عدنان درجال اليوم السبت، من إقناع الهولندي ديك ادفوكات لاستلام مسؤولية قيادة المنتخب العراقي لكرة القدم في المرحلة المقبلة من تصفيات مونديال قطر.

وذكر مصدر مسؤول في اتحاد الكرة العراقي لوكالة شفق نيوز؛ إن "الوفد العراقي المفاوض برئاسة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس الهيئة التطبيعية أياد بنيان، نجح بإقناع مدرب منتخب هولندا السابق ديك ادفوكات بتدريب المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر".

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