الهندية يتوج بطلاً لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة

شفق نيوز/ توج فريق الهندية بطلاً لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة، مساء اليوم الاثنين، بعد تغلبه على سولاف بثلاثة أشواط لشوط وحيد.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة النادي الأرمني المغلقة في العاصمة بغداد.

وقال رئيس اتحاد الكرة الطائرة، حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "نتيجة مباراة اليوم هي لتحديد بطل الدوري والوصيف ولا تؤثر على تأهل الفريقين إلى مصاف فرق الدوري الممتاز، والفريقان تأهلا رسمياً وسيكونان ضمن قائمة فرق الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة للموسم 2025-2026".

ونجح فريق سولاف، أمس الأحد، في تحقيق فوز ثمين على أكاد عنكاوا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليضمن بذلك بطاقة التأهل إلى الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة، بينما ضمن فريق الهندية من محافظة كربلاء بلوغ دوري الكبار بعد تحقيقه انتصار ماراثوني على فريق مصافي الوسط بثلاثة أشواط لاثنين ليخطف بطاقة دوري الأضواء الثانية.