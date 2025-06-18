الهلال ينتزع التعادل من ريال مدريد في كأس العالم للأندية

شفق نيوز/ انتزع الهلال السعودي تعادلا ثمينا بنتيجة (1-1) من نظيره ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم للأندية، مساء الأربعاء.

وسجل لريال مدريد غونزالو غارسيا بالدقيقة 34، بينما تعادل للهلال روبن نيفيز من ركلة جزاء بالدقيقة 41.

واهدر فالفيردي ركلة جزاء في الدقيقة تسعين من المباراة، بعد أن تصدى لها ببراعة الحارس ياسين بونو.

وبات الهلال أول فريق عربي يصمد أمام ريال مدريد بكأس العالم للأندية، بعد 6 هزائم متتالية.