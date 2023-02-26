الهلال يكتسح الدحيل بسبعة اهداف ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ تأهل نادي الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه الكبير بنتيجة 7/0 على الدحيل القطري في نصف النهائي لمنطقة الغرب، اليوم الأحد، والتي أقيمت على استاد الثمامة حيث أنهى الهلال الشوط الأول متقدما 5/0.

وافتتح أوديون إيغالو التسجيل للهلال في الدقيقة الثانية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع من محمد كنو، وعاد إيغالو وسجل الهدف الثاني له وللهلال في الدقيقة العاشرة بتسديدة من داخل المنطقة مستغلا كرة من ميتشل.

وتقدم موسى ماريغا بالهدف الثالث للهلال في الدقيقة 14 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من سالم الدوسري.

واستغل موسى ماريغا كرة طولية من الحارس عبدالله المعيوف ليسجل الهدف الثاني له والرابع للهلال في الدقيقة 27.

وأكمل سالم الدوسري خماسية الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالكعب من موسى ماريغا.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 48 سجل إيغالو الهدف الثالث (هاتريك) والسادس للهلال بتسديدة من فوق صلاح زكريا حسن حارس الدحيل بعد كرة من سالم الدوسري.

وواصل إيغالو تألقه وسجل الهدف الرابع له والسابع للهلال في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من عبدالله الحمدان.

ومن المقرر أن يلعب الهلال في النهائي مع أوراوا ريد دياموندز الياباني في النهائي.