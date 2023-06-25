الهلال يضم السنغالي خاليدو كوليبالي

شفق نيوز/ أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الأحد عن ضم المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي قادماً من تشيلسي الإنكليزي.

ووصل كوليبالي البالغ 32 عامًا إلى تشلسي في صيف العام 2022 من نابولي الإيطالي مقابل 33 مليون جنيه إسترليني بعقد لمدة أربع سنوات. لكنه عانى مع الفريق اللندني الذي اكتفى بالمركز الثاني عشر في الدوري الممتاز.

بدأ مسيرته الاحترافية في ميتز الفرنسي عام 2010 قبل أن ينتقل إلى غنك في 2012 ويحقق معه في العام التالي لقب كأس بلجيكا.

انتقل بعدها إلى نابولي عام 2014 وأمضى معه 8 مواسم وكان ركيزة أساسية في الفريق الجنوبي الذي حقق معه لقب كأس السوبر الإيطالية في عامه الأول وكأس إيطاليا 2020.