الهلال يخطف تعادل مجنون من النصر في ديربي الدوري السعودي

شفق نيوز- الرياض

تعادل فريقا النصر والهلال السعوديين، مساء اليوم الثلاثاء في قمة حاسمة على لقب دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول من ديربي الرياض بتقدم النصر على الهلال بهدف سجله اللاعب محمد سيماكان في الدقيقة 37.

وكان النصر في طريقه إلى الفوز والتتويج على ملعب "الأول بارك"، لكن في 90+8 أخطأ حارس مرمى النصر، البرازيلي بينتو، في إمساك الكرة ووضعها بالخطأ في مرماه حارماً فريقه من حسم الأمور مع مطارده الذي يملك مباراة مؤجلة قبل مرحلة من ختام البطولة.

وكان يكفي النصر الفوز لحسم اللقب رسمياً، بينما يمنحه التعادل الفرصة الأكبر للحسم، فيما لا بديل أمام الهلال سوى الفوز إذا ما أراد المضي قدماً نحو اعتلاء الصدارة، حيث يتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 82 نقطة بينما يحل الهلال ثانياً برصيد 77 نقطة وله مباراة مؤجلة.