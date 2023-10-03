الهلال يحسم محطة نساجي الإيراني على وقع اشتباك بالايدي

شفق نيوز/ فاز الهلال السعودي على مضيفه نساجي الإيراني بنتيجة 3-0، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

سجل أهداف الهلال ميتروفيتش في الدقيقة 18، ونيمار في الدقيقة 58 والبديل صالح الشهري في الدقيقة (90+3).

وشهدت المباراة اشتباكات بين لاعبي الفريقين، انتهت بطرد حكم المباراة للاعب من كل فريق.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 30، بسبب وقوع احتكاكات بين اللاعبين، وسقوط ألكسندر ميتروفيتش، نجم الهلال على أرض الملعب.

وتدخل اللاعبون لمنع تطور الأحداث، ومن بينهم سلمان الفرج، نجم الهلال، وظل اللعب متوقفا أكثر من 5 دقائق.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء لمدافع نساجي، أمير محمد، لاعتدائه على ميتروفيتش.

لكن غرفة تقنية الفيديو استدعت حكم الساحة لمراجعة اللعبة، وبعدها قرر إلغاء بطاقة أمير محمد الصفراء، ومنحه البطاقة الحمراء.

ثم أشهر الحكم البطاقة الحمراء لسلمان الفرج، بداعي مشاركته في الاشتباكات.