الهلال السعودي يعرض 300 مليون يورو لضم مبابي

شفق نيوز/ عرض نادي الهلال السعودي، يوم الإثنين، 300 مليون يورو لضم النجم كيليان مبابي.

وقال الصحفي الرياضي فابريزيو رومانو، إن "النادي السعودي عرض رسوم 300 مليون يورو على باريس سان جيرمان من أجل فتح مفاوضات للتوقيع مع مبابي على الفور".

وهذه الرسوم "القياسية" ستكون "الأكبر" على الإطلاق في كرة القدم، بحسب رومانو.

وتابع "لا توجد مفاوضات على جانب اللاعبين في هذه المرحلة حيث تعتقد المصادر أن كيليان مبابي يريد البقاء في أوروبا"، لافتا الى ان "باريس سان جيرمان لا يزال مقتنعاً بأن مبابي لديه بالفعل اتفاق للانضمام إلى ريال مدريد".

ووفقاً لرومانو فأن "مبابي لا يزال للبيع ومتاح في السوق — باريس سان جيرمان يتوقع أن تقدم الأندية الأخرى عطاءات قريبًا، حتى الريال الآن".