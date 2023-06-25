الهلال السعودي يعتزم التعاقد مع نيمار

شفق نيوز/ أفادت تقارير إعلامية عربية وغربية، بأن نادي الهلال السعودي يعتزم التعاقد مع النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الإعلامي السعودي أحمد العجلان، في تصريحات نقلتها قناة "ام بي سي"، إن نادي الهلال على وشك التعاقد مع لاعب "سيثير ضجة كبيرة عالمياً"، رافضاً الكشف عن هويته.

وبسؤاله عن جنسية اللاعب، رد ضاحكا "إذا كشفت عن جنسيته سيكون من السهل التعرف على هويته، لكني لن أفصح عن أي شيء، والمؤكد أن الصفقة ستكون قنبلة مدوية".

وأشار العجلان إلى أن إدارة نادي الهلال "تعلمت كثيراً من دروس الماضي"، وترغب بفرض سرية كبيرة على مسلسل التفاوض مع هذا اللاعب، خوفاً من تعثر الصفقة على غرار ما حدث مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

لكن رواد موقع "تويتر" قالوا إن اللاعب المقصود من تصريحات العجلان، سيكون على الأرجح نيمار لاعب بطل فرنسا، الذي اقترب وبشدة من الرحيل عن صفوف الفريق خلال صيف العام الحالي.

وفي السياق نفسه نقلت مجلة "فوربس" الأمريكية تصريحات العجلان، ورجحت كذلك أن يكون نيمار هو اللاعب المقصود والمستهدف بقوة من جانب بطل السعودية وآسيا التاريخي.