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الهلال السعودي يخسر أمام تشيلسي الانجليزي

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-09T18:57:09+0000
الهلال السعودي يخسر أمام تشيلسي الانجليزي

شفق نيوز/ خسر فريق "الهلال" السعودي، اليوم الاربعاء، أمام فريق تشيلسي الإنجليزي، بنتيجة 1-0 في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمقامة في الإمارات العربية المتحدة.

ونجح فريق تشيلسي في حسم نتيجة مباراة الهلال وتشيلسي في الشوط الأول من المباراة بهدف سجل في الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر الشوط الأول عبر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو من خطأ دفاعي من لاعبي فريق الهلال.

ومن المقرر أن يتلقي الفائز من مباراة الهلال وتشيلسي في النهائي يوم 12 فبراير الجارى مع فريق بالميراس البرازيلي الذي تأهل على حساب الأهلي المصري بثنائية نظيفة دون رد.

بينما يلتقي الخاسر من الفريقين مع فريق الأهلي المصري لتحديد المركز الثالث والرابع في مونديال كأس العالم للأندية يوم السبت 12 فبراير في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

 

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