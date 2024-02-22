"الهدف القاتل".. فرحة فوز الطلبة تضرب "قلب" مدربه أحمد صلاح وتدخله بوضع صحي حرج

شفق نيوز/ كشفت إدارة نادي الطلبة الرياضي، يوم الخميس، عن طبيعة الوضع الصحي لمدرب فريقها الكروي أحمد صلاح، مؤكدة أنه تلقى إجراءات طبية عاجلة وغادر إلى المنزل إلا أنه وضعه الصحي الحرج ويتطلب عودته إلى المستشفى الأسبوع المقبل.

وقال عضو إدارة النادي، حيدر مقصود لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد هدف الطلبة في مباراة اليوم أغمي على المدرب أحمد صلاح وتم نقله للمستشفى على الفور لإجراء اللازم والاطمئنان على صحته".

وأضاف "بعد إجراء الفحوصات الطبية وتخطيط القلب تبين أن وضعه حرج وقد تعرض لأزمة قلبية ولابد من متابعتها وأن يكون تحت المراقبة والرعاية الصحية".

وأشار مقصود إلى أن "الأطباء وبعد استقرار وضعه الصحي نسبياً سمحوا له بالمغادرة إلى المنزل على أن يعود يوم السبت المقبل لإجراء فحوصات دقيقة للاطمئنان عليه، واتخاذ الإجراءات والعلاجات اللازمة ليعود إلى وضعه الطبيعي".

وفاز فريق الطلبة على مضيفه أمانة بغداد بنتيجة 2-0، ظهر اليوم الخميس، في انطلاق منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم. وفي الدقيقة 66 من عمر المباراة وبعد أن سجل فريق الطلبة أول أهدافه سقط المدرب أحمد صلاح مغماً عليه بشكل مفاجئ وتم على الفور نقله إلى المستشفى.