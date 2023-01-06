الهداف التاريخي للبطولة يعتذر عن حضور خليجي 25

شفق نيوز / قدم نجم المنتخب العراقي، ورئيس الاتحاد السابق لكرة القدم، حسين سعيد، اعتذاره من حضور انطلاق بطولة خليجي 25 المقررة مساء اليوم في البصرة .

وقال سعيد، لوكالة شفق نيوز: "اعتذر من الدعوة المقدمة من قبل محافظ البصرة أسعد العيداني، لارتباطي ببرنامج تغطية تحليلية لبطولة خليجي 25 الذي يبث على قناة الشرقية على مدار البطولة".

وأضاف أن "القناة حجزت له طيران من الامارات الى اربيل وحجزت له ولأسرته مكان الإقامة"، مبينا أن "اتصال مدير القناة به كان منذ وقت طويل لتهيئة وضعه ويكون ضمن كادر برنامج القناة في تحليل مباريات خليجي 25 ".

وأوضح سعيد، أن "دعوة المحافظ الاخ العيداني مشكوراً جاءت متأخرة وقبل يومين من انطلاق البطولة مما دعاه ذلك للاعتذار".

وحث، الهداف التاريخي لبطولات الخليج، لاعبي المنتخب العراقي، على "بذل المزيد من الجهد من أجل نيل اللقب الخليجي، ولا سيما أن البطولة تقام في العراق"، متمنياً في الوقت نفسه للوفود الخليجية القادمة للبصرة طيب الإقامة .

ويملك سعيد رقما قياسيا على مستوى بطولات الخليج، كونه اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف بنسخة واحدة في بطولة الخليج، من خلال إحراز 10 أهداف في خليجي 5 التي أقيمت في بغداد، ليتربع على صدارة الهدافين، وليكون أول لاعب عراقي يحصد اللقب.