الهدافون والفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

شفق نيوز/ أسدل الستار مساء أمس الأربعاء على مباريات الدور السادس عشر للموسم (2022-2023) من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتأهل ريال مدريد الإسباني، ونابولي الإيطالي.

وجاء تأهل ريال مدريد على حساب ضيفه ليفربول الإنجليزي، إثر تكرار فوزه عليه بهدف في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، بعد الانتصار الكبير على "الريدز" في عقر داره (5-2) ذهابا، يوم الثلاثاء 21 فبراير/ شباط الماضي، على ملعب "أنفيلد".

بينما أكد فريق نابولي علو كعبه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، بتجديد فوزه عليه (3-0) في مباراة الإياب مساء الأربعاء أيضا، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

وكان نابولي قد تغلب على آينتراخت فرانكفورت في عقر داره بهدفين نظيفين، في مباراة الذهاب التي جرت بينهما مساء يوم الثلاثاء 21 فبراير الماضي، أيضا.

والتحق ريال مدريد ونابولي بركب الأندية المتأهلة، وهي: بنفيكا البرتغالي، تشيلسي الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني، ميلان الإيطالي، إنتر ميلان الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وسيجري سحب قرعة دورين الثمانية والأربعة لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، يوم الجمعة المقبل، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بمدينة نيون سويسرا، في تمام الساعة (10:00) بتوقيت غرينتش.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب للدور ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل/ نيسان، على أن تجري مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

بينما ستجري مباريات ذهاب الدور نصف النهائي يومي (9 و10) مايو/ آيار المقبل، والإياب يومي (16-17) من الشهر ذاته.

أما المباراة النهائية فستقام يوم 10 يونيو/ حزيران 2023، على ملعب "أتاتورك" بمدينة إسطنبول التركية.

قائمة أفضل الهدافين بعد دور الـ 16

تربع النجم النرويجي ايرلنغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، على عرش صدارة أفضل الهدافين بعد انتهاء دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2022-2023).

وأحرز هالاند خمسة أهداف خلال للسيتي في شباك ضيفه لايبزيغ الألماني (7-0) في لقاء الإياب الذي جمعهما مساء الثلاثاء 14 مارس 2023، على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

وتصدر النجم النرويجي قائمة هدافي النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، برصيد 10 أهداف، متجاوزا بفارق هدفين النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، ويليهما في المرتبة الثالثة الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي ودع البطولة.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي دوري الأبطال بعد دور الـ16 للبطولة:

1- النرويجي إيرلنغ هالاند (مانشستر سيتي) – 10 أهداف

2- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 8 أهداف

3- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 7 أهداف

4- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – 6 أهداف

- البرتغالي جواو ماريو (بنفيكا) – 6 أهداف

6- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) – 5 أهداف

7 - الإيراني مهدي طارمي (بورتو) – 5 أهداف

8 - البرتغالي رافا سيلفا (بنفيكا) – 5 أهداف

9- الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – 4 أهداف

10 - الألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ) – 4 أهداف

11 - الإنجليزي جودي بيلينغهام (بوروسيا دورتموند) – 4 أهداف

12 - النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي) – 4 أهداف

13 - الإيطالي جياكومو راسبادوري (نابولي) – 4 أهداف

14 - الأرجنتيني جيوفاني سيميوني (نابولي) – 4 أهداف

15 - الغاني محمد قدوس (أياكس) – 4 أهداف

16 - البولندي بيوتر زيلينسكي (نابولي) – 4 أهداف

17 - الفرنسي أوليفيه جيرو (ميلان) – 4 أهداف

18 - الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) – 4 أهداف

19 - الكاميروني إريك ماكسيم شوبو موتينغ (بايرن ميونخ) – 4 أهداف.