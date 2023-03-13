النيران الصديقة واللحظات الأخيرة "يعاندان" محمد يوسف في أول مبارياته مع النفط

شفق نيوز / فاز فريق نادي نفط ميسان، اليوم الاثنين، على فريق النفط بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 20 للدوري العراقي الممتاز.

وجاء هدف نادي النفط في الدقيقة 84 عن طريق أحمد عبد الرزاق، وسجل لاعب النفط موسى كمارا بالخطأ هدف التعديل لنفط ميسان في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 90+5 سجل نفط ميسان هدفاً قاتلاً بمرمى النفط عن طريق علي كريم.

وجرت المباراة عصر يوم الاثنين في الساعة الثالثة في ملعب الشعب الدولي، وتعتبر الاولى للمدرب المصري محمد يوسف بعد تسلمه مهمة تدريب النفط في المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 31 بالمركز السابع وتجمد رصيد النفط عند النقطة 16 بالمركز 18 .