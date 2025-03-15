النيران الصديقة تقود السيتي لتعثر جديد في الدوري الإنجليزي

شفق نيوز/ فرط فريق مانشستر سيتي في انتصاره أمام منافسه برايتون، في مباراة تألق خلالها الدولي المصري عمر مرموش، وتسبب في هدفي السيتيزن.

وواصل مانشستر سيتي، نتائجه السلبية وتعادل مع برايتون (2-2)، في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد، لحساب الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان السيتي قد تقدم في النتيجة مرتين لكنه فرط في انتصاره، بعدما استطاع برايتون من العودة بالنتيجة، ليقتنص نقطة التعادل من موقعة ملعب الاتحاد.

وبهذا التعادل، رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 48 نقطة، ليصبح بالمركز الخامس، بينما أصبح لدى برايتون 47 نقطة، بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.