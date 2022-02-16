النيجيري شيكا يصل إلى بغداد وينضم لصفوف الشرطة

شفق نيوز/ وصل يوم الأربعاء، المحترف النيجيري غودوين شيكا لتدعيم صفوف فريق الشرطة بكرة القدم في مبارياته المقبلة بالمرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال حسين الخرساني المنسق الاعلامي لنادي الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن "المحترف سيلتحق بصفوف الفريق بعد المباراة المقبلة أمام فريق أربيل ضمن الجولة الثانية والعشرين".

واضاف ان "اللاعب شيكا اصبح ضمن كشوفات الفريق في القائمة الرئيسية المسجلة بشكل رسمي".

وبين ان اللاعب قد خاض عدة تجارب احترافية، واخرها لعب مع فريق ماشا المبارك في الدوري الأوزبكي ضمن منافسات المرحلة الثانية.

يشار الى ان فريق الشرطة يتصدر الدوري بـ 57 نقطة مبتعداً عن أقرب منافسيه فريق الزوراء بفارق 15 نقطة.