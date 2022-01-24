النيجيري ايبوكا يصل بغداد ويلتحق بصفوف القوة الجوية

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي القوة الجوية، يوم الإثنين، وصول المهاجم النيجيري بسمارك ايبوكا إلى مطار بغداد الدولي من اجل التحاقه بصفوف النادي.

وقال المنسق الاعلامي علاء محمد لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعب النيجيري بسمارك التحق بالنادي اليوم لتعزيز صفوف فريق القوة الجوية في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز وبطولة الكأس إضافة لدوري ابطال آسيا".

واضاف محمد، "سبق للاعب النيجيري وأن مثل نادي ريال بوتوسي الذي ينشط في الدوري البوليفي للمحترفين والذي اختتمت منافساته قبل أربعة أسابيع ليتم التعاقد معه من قبل القوة الجوية".

وتابع محمد ان "الجهاز الفني للنادي يرى وجود اللاعب النيجيري اضافة للفريق"، مبينا انه "سيتم تقديم اللاعب لوسائل الاعلام وتخصيص قميصه الخاص الذي سيرتديه مع فريقه خلال المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز والاستحقاقات الاخرى لفريق الجوية".

ويحتل فريق القوة الجوية بعد انتهاء المرحلة الاولى المركز الخامس برصيد 34 نقطة.