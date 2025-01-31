النوارس يواصلون التحليق بصدارة دوري النجوم وميمي على قمة الهدافين

شفق نيوز/ تمسك فريق الزوراء ‏بصدارة ترتيب فرق الدوري النجوم العراق بعد انتهاء الجولة الـ 17 برصيد 35 نقطة.

ويلاحقه بالوصافة فريق الشرطة برصيد 34 نقطة، ثم الطلبة بالمركز الثالث برصيد 33 نقطة، يليه فريق زاخو بالمركز الرابع برصيد 32 نقطة، بعده دهوك بالمركز الخامس برصيد 31 نقطة ، فأربيل بالمركز السادس برصيد 28 نقطة.

وبنفس رصيد أربيل جاء فريق القوة الجوية لكن جاء سابعاً بفارق المواجهات، وحل فريق القاسم بالمركز الثامن برصيد 25 نقطة، ثم النجف المركز التاسع برصيد 24 نقطة، و بنفس رصيد النجف حل النفط بالمركز العاشر لكن بفارق المواجهات.

وجاء فريق نفط ميسان بالمركز الـ 11 برصيد 23 نقطة، يليه فريق الكهرباء بالمركز الـ 12 يرصيد 21 نقطة، وجمعت ثلاثة فرق 20 نقطة وبفارق المواجهات جاء الكرمة بالمركز الـ 13، ثم الميناء بالمركز الـ 14.

وحل نوروز في المركز الـ 15، ‏وجاء فريق نفط البصرة بالمركز الـ 16 برصيد 17 نقطة ، يليه الكرخ بالمركز الـ 17 برصيد 16 نقطة ، ثم كربلاء بالمركز الـ 18 برصيد 15 نقطة، يليه الحدود بالمركز الـ 19 برصيد 10 نقاط، وأخيراً فريق ديالى بالمركز الـ 20 برصيد ست نقاط .

وتصدر مهاجم الشرطة مهند علي، ترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة الـ 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم برصيد 13 هدفاً .