"النوارس" ينهون مرانهم الاخير قبل المغادرة الى الامارات

شفق نيوز/ أجرى فريق نادي الزوراء العراقي آخر وحداته التدريبية على ملعبه بالعاصمة بغداد .

وقال عبد الرحمن رشيد عضو ادارة النادي لوكالة شفق نيوز، إن الفريق اجرى اليوم، اخر وحداته التدريبية قبل المغادرة للامارات لملاقاة الشارقة الاماراتي منتصف الشهر الجاري، ضمن ملحق دوري أبطال اسيا المؤهل لدوري المجموعات.

وأكد أن الفريق بمعنويات عالية وجيدة، موضحاً أن الوفد سيتوجه الى الامارات مساء اليوم.

وبين ان وزير الشباب والرياضة و رئيس اتحاد الكرة، الكابتن عدنان درجال زار اليوم الوحدة التدريبية الأخيرة لفريق الزوراء التي أقيمت على ملعب الزوراء الأول قبل السفر الى الامارات.

واضاف ان درجال حث لاعبي الفريق على بذل أقصى الجهود امام الشارقة والظهور بمستوى مشرف لرفع أسم العراق عالياً، مطالباً اياهم بتحقيق الفوز وحسم التأهل الى دور المجموعات من البطولة

ولفت الى ان رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الكابتن فلاح حسن الذي كان حاضرا الوحدة الاخيرة رحب بزيارة الكابتن عدنان، مؤكداً ان هذه الزيارة ستعطي اللاعبين حافزاً كبيراً لتحقيق الفوز على الرغم صعوبة المواجهة.