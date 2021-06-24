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النوارس يرمون منديل الدوري العراقي لصالح الصقور وعيونهم على "الكأس"

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-24T07:17:12+0000
النوارس يرمون منديل الدوري العراقي لصالح الصقور وعيونهم على "الكأس"

شفق نيوز/ أقر نادي الزوراء الرياضي لكرة القدم، يوم الخميس، خسارته لبطولة الدوري العراقي الممتاز لصالح غريمه القوة الجوية، إلا أنه أكد سعيه للحصول على "لقب الكاس".

وقال عصو ادارة نادي الزوراء والمتحدث باسمه عبد الرحمن رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن ملامح بطل دوري هذا الموسم بانت"، مؤكدا أنه "سيكون لصالح فريق القوة الجوية .

وأضاف رشيد أن "المعطيات تشير إلى أن لقب الدوري الممتاز حسم بنسبة كبيرة للجوية"، جازماً أنها "ستكون 100% للصقور" .

وأوضح أن "فريق الزوراء وبعد فقدانه اللقب سيسعى للحصول على المركز الثاني في الدوري الممتاز" ، مبيناً أن "صراعاً محتدماً بين ثلاثة فرق على هذا المركز، لكن اللاعبين والجهاز الفني لفريق الزوراء عازمون على بذل قصارى جهدهم لحسم الموقف لصالحهم في الجولات المتبقية للدوري العراقي الممتاز ".

وأشار إلى "اننا كفريق الزوراء سيكون هدفنا المقبل وبعد أن فقدنا درع الدوري لهذا الموسم، سينصب للحصول على بطولة كأس العراق المقرر اقامته منتصف تموز المقبل"، معرباً عن أمله "الحصول عليها للمرة السابعة عشر ".

ونوه إلى أن لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم حددت يوم الجمعة الموافق السادس عشر من شهر تموز المقبل، موعداً لاقامة نهائي بطولة كأس العراق للموسم 2020 - 2021 بين فريقي الزوراء والقوة الجوية، مؤكداً  "سنكون جاهزين للقاء".

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