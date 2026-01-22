النوارس يخطفون 3 نقاط ثمينة من النجف في دوري النجوم

شفق نيوز – بغداد

‏حقق فريق نادي الزوراء، مساء الخميس، الفوز على ضيفه النجف بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة عند الساعة 7:30 مساءً على أرضية ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد، وهو الملعب الافتراضي لفريق الزوراء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، قبل أن يسجّل الزوراء هدفه الأول في الدقيقة 74 من الشوط الثاني، عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم، وأعقبه بهدف ثانٍ بتوقيع يوسف عزيز، في الدقيقة 84.

وبهذا الفوز رفع النوارس رصيدهم إلى النقطة 26 في المركز الرابع، بينما تجمّد رصيد النجف عند النقطة 7 في المركز 19.