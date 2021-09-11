"النوارس" يتعاقد مع مغربي وجزائري ويبدأ تدريباته في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي الزوراء العراقي، يوم السبت، عن اتفاقها بشكل رسمي مع المهاجم المحترف المغربي حمزة صنهاجي لموسم واحد .

وقال عضو ادارة النادي كريم رزاق لوكالة شفق نيوز، إن الادارة اتفقت رسمياً مع المحترف صنهاجي قادماً من الاهلي البحريني، مؤكداً انه سيصل بغداد نهاية الاسبوع الحالي.

من جانب آخر، أكد رزاق، وصول البطاقة الدولية للاعب الجزائري طويل لهواري، وبذلك سيكون متاحاً للمشاركة مع فريق الزوراء في الاستحقاقات القادمة، مشيراً إلى أن الهواري سيصل الى بغداد بعد غد الاثنين .

وأنهى فريق الزوراء (النوارس) معسكره التدريبي في انطاليا التركية، وعاد مساء امس، الى بغداد على أن يبدأ تدريباته عصر اليوم السبت على ملعبه في الشالجية.