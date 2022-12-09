النوارس تهزم نادي القاسم في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / فاز فريق نادي الزوراء، اليوم الجمعة، على فريق نادي القاسم بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم والتي جرت على ملعب الزوراء في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النوارس بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب سعد عبد الامير في الدقيقة 45+1 .

وفي الشوط الثاني حافظت النوارس على تقدمها ومنع اللاعبون الفريق الضيف من أي محاولة للتعديل حتى صافرة الحكم عامر سالم الذي أعلن عن نهاية اللقاء.

وشهد اللقاء طرد مدرب فريق القاسم ولاعب آخر من الفريق لاعتراضهما المبالغ قبل نهاية اللقاء بدقيقة.

وبعد فوزه اليوم حافظ الزوراء على مركزه الرابع برصيد 19 نقطة، وبقي القاسم في المركز 16 برصيد 8 نقاط.