النوارس تعزف على أوتار القيثارة وتخطف ثلاث نقاط ثمينة في كلاسيكو العراق

شفق نيوز/ فاز فريق نادي الزوراء فريق نادي الشرطة بنتيجة 2-1 في كلاسيكو الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ضمن منافسات الجولة21.

وجرت المباراة في ملعب الشعب الدولي عند الساعة التاسعة مساءً .

وسجل فريق الشرطة هدفه في الدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب بسام شاكر ، وفي الشوط الثاني سجل سعد عبد الامير هدف التعادل للزوراء في الدقيقة 55 من عمر اللقاء وجاء هدف الفوز للزوراء في الدقيقة 62 عن طريق علاء عباس.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 40 نقطة بالمركز الرابع ، وتجمد رصيد الشرطة عند النقطة 42 محتفظا بالمركز الأول رغم الخسارة.