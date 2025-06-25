"النوارس" تحلق فوق "السفانة" في انطلاق الجولة 37 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز - بغداد

حقق فريق الزوراء فوزاً مهماً على ضيفه الميناء، بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأربعاء، في انطلاق مباريات الجولة 37 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب الزوراء عند الساعة الـ6:30 من مساء اليوم.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما، حيث سجل فريق الزوراء أولاً من ركلة جزاء نفذها بنجاح إبراهيم توميو في الدقيقة 20، وتمكن الميناء من تسجيل هدف التعديل عن طريق القائد علاء عبد الزهرة في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب مراد محمد هدف الزوراء الثاني في الدقيقة 49، وبهذه النتيجة رفع فريق الزوراء رصيده للنقطة 77 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 40 بالمركز 16.