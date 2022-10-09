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"النوارس" تحلق عالياً في أولى مبارياتها بالدوري العراقي الممتاز  

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-09T18:26:17+0000
"النوارس" تحلق عالياً في أولى مبارياتها بالدوري العراقي الممتاز  

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الزوراء الفوز على ضيفه فريق نادي الصناعة بنتيجة 2-0 لحساب الجولة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد، وذلك في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعبه في العاصمة بغداد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدفين سجلتا عبر ركلتي جزاء الاول عن طريق لؤي العاني في الدقيقة السابعة، والثاني عن طريق حسن عبد الكريم في الدقيقة 29 .

وبقيت النتيجة لحالها في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز مستحق للزوراء.

وحصل الزوراء بعد فوز اليوم على أول ثلاث نقاط له في منافسات دوري الموسم 2022-2023.

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