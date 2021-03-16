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النوارس تحلق بعيدا وتعمق جراحات الحدود

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-16T14:50:59+0000
النوارس تحلق بعيدا وتعمق جراحات الحدود

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الزوراء لكرة القدم، يوم الثلاثاء، فوزاً عريضاً على ضيفه فريق نادي الحدود، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي في بغداد، بفوز الزوراء بنتيجة 3-0، وسجل للزوراء قائد الفريق علاء عبد الزهرة في الدقيقتن 13 و25 ومهند عبد الرحيم في الدقيقة 19.

وبهذه النتيجة عاد فريق الزوراء الى اجواء المنافسة بعد الكبوة التي تعرض لها عقب خسارته في مباراة القمة امام القوة الجوية بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والعشرين لدوري الكرة الممتاز، ورفع الزوراء رصيده للنقطة 44 بالمركز الثالث مؤقتاً بانتظار لقاء نفط ميسان والنجف في الساعة السادسة، اذ يمتلك فريق النجف 43 نقطة وفي حال فوزه يعود النجف للمركز الثالث، واستمر الحدود بنزيف النقاط وتجمد رصيد عند النقطة 19 بالمركز ما قبل الاخير.

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