النوارس تحلق بالصدارة والحدود يودع دوري النجوم

شفق نيوز/ تمسك فريق الزوراء بصدارة ترتيب دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة، حيث جمع 74 نقطة متساوياً مع فريق الشرطة الذي حل في المركز الثاني، إلا أن الزوراء تفوق بفارق المواجهات المباشرة ليبقى في القمة.

بينما جاء فريق زاخو في المركز الثالث برصيد 62 نقطة، تلاه فريق الطلبة في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، متساوياً مع القوة الجوية الذي حل خامساً بفارق المواجهات بينهما.

وفي المركز السادس جاء فريق النفط برصيد 52 نقطة، يليه دهوك في المركز السابع برصيد 51 نقطة، ثم الكرمة ثامناً برصيد 49 نقطة، وتبعه القاسم في المركز التاسع برصيد 48 نقطة، بينما تساوت ثلاثة فرق برصيد 44 نقطة وجاء ترتيبها حسب المواجهات المباشرة، حيث حل أربيل عاشراً، يليه نفط ميسان في المركز الحادي عشر، ثم الكهرباء في المركز الثاني عشر.

وجاء فريق نوروز في المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة، يليه النجف في المركز الرابع عشر برصيد 41 نقطة، ثم الكرخ في المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة، يليه الميناء في المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة.

أما في قاع الترتيب، فقد حل فريق ديالى في المركز السابع عشر برصيد 31 نقطة، يليه نفط البصرة في المركز الثامن عشر برصيد 29 نقطة، ثم كربلاء في المركز التاسع عشر برصيد 22 نقطة.

في حين، ودع فريق الحدود رسمياً دوري نجوم العراق بعد أن تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز العشرين والأخير، ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى.