"النوارس تتصدر".. اندية العراق تتنافس لخطف المواهب استعداداً للموسم المقبل

شفق نيوز- بغداد

يتصاعد صراع اندية دوري نجوم العراق، لخطف اللاعبين البارزين و المواهب وضمها إلى صفوف فرقها الكروية للدخول في منافسات الموسم المقبل، لإرضاء جماهيرها الكروية.

ويعد نادي الزوراء الأكثر دفعا لعقود اللاعبين البارزين، إذ بلغت قيمة عقد محمد قاسم القادم من النجف، 550 مليون دينار عراقي، ليصبح رسمياً نجماً جديداً لصفوف النوارس للموسم المقبل.

وبعد لفته الانظار في الدوري الممتاز، وقع الزوراء عقداً مع هداف دوري الدرجة الممتازة برصيد 19 هدف الموهوب "يوسف عزيز"، قادما من نادي البحري البصري لينضم الى صفوف فريق الزوراء لاربعة مواسم مقبلة.

ووافق حسن عبد الكريم على تجديد عقده مع نادي الزوراء لتمثيل فريقه الكروي موسماً اخر، في حين يقترب الزوراء من مدافع زاخو البرازيلي باتريك مارسيلينو ليصل معه في محادثات متقدمة من اجل تمثيله الفريق الأبيض في الموسم المقبل، ولم يتبقَ سوى إبرام العقد الرسمي.

بالمقابل، صرفت ادارة نادي الشرطة النظر عن تعاقدها مع يزن النعيمات كون متطلبات اللاعب معقدة ولا يمكن للإدارة تقديم المبلغ الذي يطلبه، و سيتوجه لدراسة عرض مقدم له من الدوري السعودي، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

الى ذلك ظفر نادي النفط بخدمات اللاعب حيدر چاسب بعد موسم مميز مع فريق الحسين في الدوري الممتاز، في حين أعلنت وسائل إعلام أوزبكية ان لاعب خط الوسط صفاء هادي، والمدافع زيد تحسين، تحت أنظار أندية الدوري الأوزبكي، تمهيدًا لضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع مدافع المنتخب العراقي ونادي الطلبة سعد ناطق مع نادي دهوك لتمثيله في الموسم المقبل، بينما أنهى هداف المنتخب العماني عصام الصبحي عقده رسميا مع القوة الجوية .

وتلقى لاعب نادي القاسم الموهوب سيف رشيد عرضين من نادي القوة الجوية والزوراء، ومن المقرر ان يحسم وجهته المقبلة خلال وقت قصير بعد أن يرى الانسب له.