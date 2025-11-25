النوارس بالأبيض التقليدي أمام غوا الهندي بدوري الأبطال

شفق نيوز- بغداد

أعلن نادي الزوراء، يوم الثلاثاء، أن لاعبيه سيرتدون الزي الأبيض في مواجهة نادي غوا الهندي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وسيقود لقاء النوارس وغوا طاقم تحكيمي من أوزبكستان بقيادة حكم الساحة نور سافروس فيدافس، وسيرازيدينوف روسلان مساعداً أول، وأوسمانوف أليشير مساعداً ثانياً، والقيرغيستاني زاكيبيبوف سانزار حكم رابع.

وأكد المدرب المساعد لفريق الزوراء حسام فوزي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي عُقد في العاصمة بغداد، استعداد النوارس لمواجهة نظيره الهندي في مباراة الغد ضمن منافسات دوري ابطال اسيا 2، مشيراً الى ان التركيز سيكون على تحقيق الفوز بأكبر عدد ممكن من الأهداف.

ومن المقرر أن تُقام المبارة في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا الثانية.

وقال فوزي خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هدفنا واضح وهو الفوز وتسجيل أكبر عدد من الأهداف لتجنب التساوي بالنقاط مع الفريق الطاجيكي (في إشارة إلى استقلال دوشنبة)، وبالتالي ضمان موقف قوي في جدول البطولة".

وأضاف المدرب المساعد، ان "الفريق سيدخل المباراة بروح عالية وجاهزية بدنية وفنية كاملة"، معتبراً أن "الالتزام بالتكتيك الجماعي، وتنفيذ الخطة المدروسة من قبل الجهاز الفني ستكون عوامل حاسمة لتحقيق النتائج المرجوة".

كما شدّد على أهمية دعم الجماهير وتشجيعهم، مشيراً إلى أن "الروح المعنوية للاعبين ترتفع بشكل كبير عند حضور الجماهير وتحفزهم داخل الملعب، ما يزيد من فرص الفريق في تقديم مباراة قوية ومثيرة".

واختتم فوزي حديثه بالإشارة إلى أن جميع اللاعبين واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وان الفوز في هذه المباراة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الزوراء في البطولة وتحقيق اهداف الموسم.