النقيب الآسيوي: قادرون على حسم أي صفقة للموسم المقبل وكأس العراق هدفنا

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي القوة الجوية، اليوم السبت، إمكانية النادي على استقطاب أي لاعب من داخل وخارج العراق لبناء فريق "قوي" استعداداً للموسم المقبل، وفيما بيّنت أنها لن "تتأثر"برغبة لاعبين حاليين بمغادرة النادي، أكدت التركيز على الفوز بكأس العراق ومصالحة الجماهير.

وقال مشرف فريق كرة القدم أحمد خضير لوكالة شفق نيوز إن "النادي لا يتوقف على لاعبين معينين وأن اسمه وتاريخه يكفي أن يستقطب أي لاعب، سيما بعد تفكير عدد من اللاعبين بهجرة الفريق للموسم المقبل"، مبينا أن "هذا لا يؤثر علينا كإدارة متميزة".

وأضاف خضير أن "نادي القوة الجوية يدرس ويخطط جيداً للموسم المقبل بشأن استقطاب لاعبين جدد والابقاء على عدد من اللاعبين السابقين، سيما وأنه قادر لمفاتحة أي لاعب محلي أو محترف"، موضحاً أن "سياسة الادارة للموسم المقبل هي بناء فريق قوي يمثل النادي خير تمثيل في المحافل المحلية والخارجية المقبلة".

وتابع المشرف على كرة الجوية أن "النادي ينوي التعاقد مع محترفين أجانب ولاعبي منتخب وطني والتجديد للاعبين حاليين في فريق الجوية" ، لافتاً إلى أن "عدداً كبيراً من خيرة لاعبي العراق والاجانب اتصلوا بنا راغبين بالانضمام للفريق لكننا حالياً مهتمون بالدوري والكأس، وبعدها سيكون لكل حادثٍ حديث".

وبيّن خضير أن "القوة الجوية شرف لأي لاعب لتمثيله لأنه من الفرق الجماهيرية المهمة و(نقيب) آسيوي حاصل على ثلاث ألقاب اسيوية ويمتلك قاعدة جماهيرية واسعة داخل وخارج العراق وأن النادي لا يتوقف عند لاعب أو لاعبين"، مؤكداً أن "جل اهتمامنا حالياً هو إكمال ما تبقى من مباريات في الدوري الممتاز وبطولة كأس العراق الذي نأمل حسمه ومصالحة جمهورنا العزيز".

ويحتل فريق نادي القوة الجوية بعد انتهاء الجولة 35 المركز الثالث برصيد 65 نقطة.