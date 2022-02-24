النفط يُكرم ضيفه الميناء برباعية ويعمّق من جراحه

شفق نيوز/ حقق فريق النفط فوزاً عريضاً على ضيفه الميناء بنتيجة 4-1 في انطلاق منافسات الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز.

سجل الميناء هدفه الأول في الدقيقة 27 عن طريق كرار محمد ، وجاء الهدف الثاني للنفط عن طريق وليد كريم في الدقيقة 51 من زمن اللقاء ، و قلص الميناء الفارق بتسجيله هدف في الدقيقة 54 عن طريق علي حلو، لكن سرعان ما سجل النفط هدفه الثالث في الدقيقة 67 عن طريق احمد عبد الرزاق ، وفي الدقيقة 69 جاء الهدف الرابع للنفط عن طريق حسام خلف جاد الله

ضيف ملعب النفط مباراة فريق اصحاب الارض النفط وضيفه فريق نادي الميناء في انطلاق الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز .

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 36 بالمركز السادس ، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 15 بالمركز 19 .