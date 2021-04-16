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النفط يوقف زحف النجف.. والديوانية يتعادل مع الحدود

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-16T15:02:44+0000
النفط يوقف زحف النجف.. والديوانية يتعادل مع الحدود

شفق نيوز/ انطلقت يوم الجمعة منافسات الجولة الثامنة والعشرين لدوري الكرة الممتاز، بإقامة مباراتين.

وجمعت الاولى فريق نادي النفط مع ضيفه فريق نادي النجف على ملعب نادي التاجي الرياضي في بغداد، وانتهى اللقاء بفوز فريق النفط بهدف دون مقابل ليوقف النفط زحف النجف وسلسلة نتائجة الايجابية التي جعلته ضمن المراكز الثلاثة الاولى.

سجل هدف النفط الوحيد في المباراة اللاعب حسام خلف جادالله في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 39 بالمركز السابع وتجمد رصيد النجف عند النقطة 51 محتفظا بالمركز الثالث رغم الخسارة.

وفي القاء الثاني، احتضن ملعب الديوانية مباراة فريقه الديوانية وضيفه فريق نادي الحدود، وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لكلا للفريقين.

سجل الديوانية اولا عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح ماكسي رولون في الدقيقة 24، وتمكن لاعب الحدود حسين عبد الرضا النتيجة من تعديل النتيجة في الدقيقة 65 من زمن اللقاء. 

ورفع الحدود رصيده للنقطة 20 بالمركز التاسع عشر، ورفع الديوانية رصيده الى النقطة 29 بالمركز الرابع عشر.

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