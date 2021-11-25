النفط يواصل سلسلة "صفر هزيمة" بفوز جديد في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز / واصل نادي النفط انتصاراته من دون خسارة في الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة، بعد تغلبه على صاحب الأرض والجمهور نادي التضامن بنتيجة (56-80) نقطة .

وسيطر نادي النفط على جميع الفترات، حيث استطاع إنهاء الفترة الأولى لصالحه بنتيجة (15-14)، والفترة الثانية بنتيجة (31-23)، والفترة الثالثة بنتيجة (53-44)، والفترة الرابعة والأخيرة التي انتهت بنتيجة (80-56) نقطة.

وتمكن محترف نادي النفط، من حصد لقب أفضل لاعب في المباراة بعد أن لعب 40:00 دقيقة كاملة جمع فيها 12 نقطة و10 ريباوند "حصول اللاعب على الكرة المرتدة" و9 أسيست "تمريرات حاسمة".

في المقابل، فاز فريق ناشئي نادي التضامن، على ناشئي النفط بنتيجة 65-46 ضمن سلسلة الدوري المصاحب للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.