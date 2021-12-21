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النفط يواصل انتصاراته وزاخو يحقق فوزا صعبا في دوري السلة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-21T17:57:45+0000
النفط يواصل انتصاراته وزاخو يحقق فوزا صعبا في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ واصل فريق نادي النفط لكرة السلة انتصاراته، يوم الثلاثاء، في منافسات الدوري العراقي الممتاز، فيما تمكن فريق نادي زاخو من الفوز على فريق نفط الشمال.

ونجح فريق النفط بالفوز على صاحب الارض والجمهور نادي السماوة بنتيجة (93-83) نقطة، حيث فرض سيطرته على المباراة منذ الفترة الاولى واستطاع ان ينهيها بنتيجة (30-18) نقطة.

الا ان نادي السماوة استطاع تقليص الفارق الى سلة واحدة خلال الفترة الثانية لتنتهي لصالح نادي النفط بنتيجة (40-38) نقطة.

وواصل نادي النفط هيمنته على ما تبقى من مجريات المباراة ليحسم الفترة الثالثة بنتيجة (72-62) نقطة، كما حسم الفترة الرابعة لصالحه بنتيجة (93-83) نقطة.

وحصل لاعب نادي النفط جانتري توماس على لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان سجل 26 نقطة و11 ريباوند واسيست خلال المباراة.

وضمن المنافسات، تغلب فريق نادي زاخو على مضيفه نادي نفط الشمال بنتيجة (87-84)، بصعوبة في مباراة شهدت الاثارة والندية بين الفريقين.

وكانت نتيجة الفترة الاولى متكافئة للفريقين من حيث النقاط المسجلة في كل سلة لتنتهي الفترة الاولى بنتيجة (23-23)، فيما استطاع الضيوف من حسم الفترة الثانية لصالحهم لتنتهي بنتيجة (49-37).

وشهدت الفترة الثالثة صحوة اصحاب الارض والعودة الى مجريات اللقاء لتنتهي الفترة الثالثة لاصحاب الارض بفارق نصف سلة وبنتيجة (62-61).

لكن صحوة اصحاب الارض لم تدوم طويلاً حيث انتفض نادي زاخو في الفترة الرابعة والاخيرة ليحسم نقاط المباراة لصالحه وبنتيجة (87-84).

وحصل لاعب نادي زاخو اسحاق بانكس، على لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان سجل 21 نقطة و21 ريباوند و3 اسيست خلال المباراة.

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