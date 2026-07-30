النفط يهزم الموصل بثنائية ودية في معسكر أربيل

شفق نيوز- أربيل

حقق فريق النفط، فوزاً مستحقاً على نظيره الموصل بنتيجة 2-0، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس، على أديم ملعب أربيل.

وجاءت المباراة ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2026 - 2027.

وشهدت المباراة أداءً جيداً من الفريقين، قبل ان ينجح النفط في حسم اللقاء بهدفين دون رد، في إطار البرنامج الإعدادي الذي يهدف الى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد .

ويواصل فريقا النفط والموصل معسكريهما التدريبيين في أربيل، استعداداً لخوض منافسات دوري نجوم العراق، والعمل على الوصول الى اعلى مستويات الجاهزية قبل ضربة البداية للموسم الكروي المقبل.