النفط يكرم السماوة بثلاثية موسى عدنان

شفق نيوز/ نجح لاعب فريق النفط موسى عدنان من تسجيل الهاتريك الأول في منافسات الدوري العراقي الممتاز، بعد ان قاد فريقه لتجاوز السماوة بثلاثة أهداف لهدف ضمن مباريات الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي، ضمن الجولة الثامنة.

وتمكن اللاعب موسى عدنان من منح الأفضلية لفريقه بالدقيقة السادسة من الشوط الاول، قبل ان يتمكن فريق السماوة من تحقيق التعادل بالدقيقة الثامنة عن طريق اللاعب اياد سدير من ضربة جزاء.

ووقع اللاعب الشاب على ثنائية له في الشوط الثاني بالدقيقة 74 والدقيقة 80 من عمر المباراة، ليقود فريقه بالعودة لسكة الانتصارات، ولينجح بتسجيل الهاتريك الأول في منافسات الدوري الممتاز.

ورفع فريق النفط رصيده إلى النقطة 12 بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العراقي.