النفط يقلب الطاولة على الطلبة في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي النفط على فريق نادي الطلبة، يوم الجمعة، بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 28 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الخامسة عصراً على ملعب الشعب الدولي.

وسجل فريق نادي الطلبة أولا في الدقيقة السابعة عن طريق مرتضى علي، وفي الدقيقة 57 جاء هدف التعديل لفريق نادي النفط عن طريق المحترف عثمان ساياني، وفي الدقيقة 90+2 سجل النفط هدفاً قاتلاً في مرمى الطلبة عبر اللاعب اثير صالح.

وبهذه النتيجة رفع فريق نادي النفط رصيده للنقطة 22 بالمركز 18، وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 44 بالمركز الخامس.